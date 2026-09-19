कैटरीना कैफ के बचाव में उतरीं खुशबू सुंदर बोलीं- पुरुषों की 40 इंच कमर का क्या?
क्या है खबर?
हाल ही में कैटरीना कैफ की एक सामान्य सार्वजनिक मौजूदगी के बाद उनके शरीर में आए बदलावों को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया। बेटे के जन्म के बाद हुए इन बदलावों पर कैटरीना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि, उनके फैंस और कई सितारों ने उनका समर्थन किया। अब अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ खुशबू सुंदर ने भी कैटरीना का बचाव किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि महिलाओं के शरीर और उम्र को लेकर इतनी चर्चा क्यों होती है।
सवाल
"पुरुषों के बदलाव पर ये सनक कहां गायब हो जाती है?"
खुशबू ने इंस्टाग्राम और एक्स पर नोट में महिलाओं के शरीर को लेकर समाज की सोच पर सवाल उठाए।
उन्होंने पूछा कि महिलाओं के शरीर को हमेशा चर्चा का विषय क्यों बनाया जाता है। खुशबू ने कहा कि एक उम्र के बाद महिलाओं को उनकी जवानी के दिनों के आधार पर क्यों आंका जाता है।
उन्होंने समाज के दोहरे रवैये पर पूछा कि पुरुषों के शरीर में बदलाव आने पर ये सनक और सार्वजनिक बहस कहां गायब हो जाती है?
पैमाना
उम्र बढ़ने पर पुरुषों को ज्यादा आकर्षक मान लिया जाता है- खुशबू सुंदर
खुशबू आगे लिखती हैं, 'जब कोई पुरुष गंजा होता है तो उसे 'गंभीर या अलग पहचान वाला' मान लिया जाता है। पुरुष की कमर का नाप 40 इंच हो जाए तो कोई नहीं पूछता कि उसके जवानी के दिनों का क्या हुआ। जब पुरुष के बाल सफेद हो जाते हैं तो अचानक वो 'साल्ट-एंड-पेपर हैंडसम', 'परिपक्व' और 'आकर्षक' कहलाने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ पुरुष को अनुभव के आधार पर और अधिक आकर्षक बनने की छूट दी जाती है।'
कारण
महिला की उम्र बढ़ते ही हर झुर्री बहस का मुद्दा क्यों?
खुशबू ने लिखा, 'लेकिन जब एक महिला की उम्र बढ़ती है, तो अचानक उसकी हर झुर्रियों, हर एक किलो वजन, सफेद बाल और उसके शरीर में आने वाले हर बदलाव को सार्वजनिक बहस का मुद्दा बना दिया जाता है।'
खुशबू ने समाज की इस सोच पर कड़ा ऐतराज जताया और पूछा कि समाज को ये तय करने का अधिकार किसने दिया कि जवानी का सबसे बेहतरीन दौर क्या होता है और कैटरीना उस पड़ाव को पार कर चुकी हैं?
बचाव
खुशबू ने कहा- कैटरीना कल भी खूबसूरत थीं, आज भी हैं और हमेशा रहेंगी
खुशबू ने कहा कि कैटरीना कल भी खूबसूरत थीं, आज भी हैं और हमेशा रहेंगी। उन्होंने बताया कि मातृत्व के बाद शरीर में होने वाले बदलावों का दर्द वो खुद समझती हैं।
वजन बढ़ने पर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें मोटापे व भद्देपन का उदाहरण बनाया। अब वजन घटाने के बाद वही लोग उन पर इंजेक्शन लेने का आरोप लगा रहे हैं।
उन्होंने सवाल किया कि आखिर इनमें से कितने लोगों ने उनके इंजेक्शन का खर्च उठाया है।
संदेश
खुशबू का कैटरीना कैफ को संदेश
खुशबू ने अंत में कहा कि महिलाएं उन पुरुषों के प्रति जवाबदेह नहीं, जो उनके बारे में राय बनाने का अधिकार खुद को देते हैं। उन्होंने कैटरीना से जिंदगी अपनी शर्तों, गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीते रहने को कहा।
खुशबू ने कहा कि कैटरीना को अपने शरीर, मातृत्व, वजन या लुक को लेकर किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। उनके मुताबिक, महिला का कोई एक खास दौर या पड़ाव नहीं होता, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी खास होती है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए खुशबू सुंदर का पोस
Why is a woman’s age always treated like a public announcement?— KhushbuSundar (@khushsundar) September 18, 2026
The moment a woman crosses a certain age, society starts measuring her “Is she still in her prime?” “Has she maintained herself?” “Why does she look different?” “Has she aged?”
But where is this obsession when it… pic.twitter.com/zj1gZ23CKL