कैटरीना पर भड़के ट्रोल्स को खुशबू सुंदर का करारा जवाब

कैटरीना कैफ के बचाव में उतरीं खुशबू सुंदर बोलीं- पुरुषों की 40 इंच कमर का क्या?

लेखन नेहा शर्मा 10:40 am Sep 19, 202610:40 am

क्या है खबर?

हाल ही में कैटरीना कैफ की एक सामान्य सार्वजनिक मौजूदगी के बाद उनके शरीर में आए बदलावों को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया। बेटे के जन्म के बाद हुए इन बदलावों पर कैटरीना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि, उनके फैंस और कई सितारों ने उनका समर्थन किया। अब अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ खुशबू सुंदर ने भी कैटरीना का बचाव किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि महिलाओं के शरीर और उम्र को लेकर इतनी चर्चा क्यों होती है।