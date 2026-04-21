आयुष्मान खुराना बने अगले 'प्रेम'! सूरज बड़जात्या की फिल्म में शरवरी संग दिखेंगे मनोरंजन Apr 21, 2026

अभिनेता आयुष्मान खुराना और अभिनेत्री शरवरी, सूरज बड़जात्या की अगली फिल्म 'ये प्यार मोल लिया' में साथ काम करते दिखेंगे। यह एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म होगी, जो 27 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आज इस फिल्म का ऐलान करते हुए बताया गया कि आयुष्मान बॉलीवुड के अगले 'प्रेम' के रूप में सामने आएंगे। फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया ने तैयार किया है। इस फिल्म से सूरज बड़जात्या अपनी खास शैली में वापसी कर रहे हैं।