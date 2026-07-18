खजाना गजल उत्सव का 25वां साल: आशा भोंसले को समर्पित होगा इस बार का आयोजन, सोनू निगम बिखेरेंगे सुरों का जादू

इस महीने 'खजाना गजल उत्सव' अपना 25वां साल मनाने जा रहा है। इस खास मौके पर ये शानदार कार्यक्रम पूरे 2 दिनों तक चलेगा। इस उत्सव में अनूप जलोटा, सोनू निगम, हरिहरन, रेखा भारद्वाज, विशाल भारद्वाज और जावेद अली जैसे देश के दिग्गज कलाकार अपनी बेहतरीन गायकी का जादू बिखेरेंगे। ये आयोजन सिर्फ संगीत का जश्न नहीं है, बल्कि इस बार ये पूरी तरह से मशहूर गायिका आशा भोंसले को समर्पित होगा। इसके साथ ही, उन सभी कलाकारों को भी खासतौर पर सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने पिछले 25 सालों में इस उत्सव को कामयाब बनाने में अपना बड़ा योगदान दिया है।