'खतरों के खिलाड़ी' की हुई धमाकेदार वापसी, जानिए कब से होगा प्रीमियर?
'खतरों के खिलाड़ी' पूरे 2 साल बाद वापस आ रहा है। शो का 15वां सीजन 25 जुलाई से कलर्स टीवी पर शुरू होगा।
रोहित शेट्टी एक बार फिर शो की मेजबानी करते नजर आएंगे। शो का नया प्रोमो देखकर लगता है कि इस बार प्रतियोगियों के लिए बेहद खतरनाक और जबरदस्त स्टंट तैयार किए गए हैं।
यह शो हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे प्रसारित होगा, जो अपने साथ ढेर सारा एक्शन और रोमांच लेकर आएगा। उन फैंस का इंतजार खत्म हो गया है, जिन्हें इस शो के रोमांच की कमी खल रही थी।
'खतरों के खिलाड़ी' में दिखेंगे ये बड़े सितारे
इस बार शो में रुबीना दिलाइक, ऋत्विक धनजनी, जैस्मीन भसीन और गौरव खन्ना जैसे कई जाने-पहचाने चेहरे दिखाई देंगे। इनके साथ कुछ नए प्रतियोगी भी अपनी किस्मत आजमाएंगे।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार उन पुराने प्रतिभागियों को भी दोबारा मौका दिया गया है, जो पहले कभी यह शो नहीं जीत पाए थे।
'खतरों के खिलाड़ी' में ऐसा पहली बार हो रहा है। इस सीजन की शूटिंग केप टाउन में की गई है। पिछले साल बनिजय एशिया के निर्माता के तौर पर हटने के बाद यह शो लगभग बंद होने वाला था, लेकिन कलर्स टीवी ने समय रहते एक नया प्रोडक्शन हाउस ढूंढ लिया और इस बार शो का निर्माण संभव हो पाया।
शुरुआती चर्चा यह बता रही है कि फरहाना भट्ट और करण वाही इस बार के टॉप फाइनलिस्ट बन सकते हैं। ऐसे में इस बार मुकाबला बेहद कड़ा और रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है।