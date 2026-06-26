'खतरों के खिलाड़ी' की हुई धमाकेदार वापसी, जानिए कब से होगा प्रीमियर?

'खतरों के खिलाड़ी' में दिखेंगे ये बड़े सितारे

इस बार शो में रुबीना दिलाइक, ऋत्विक धनजनी, जैस्मीन भसीन और गौरव खन्ना जैसे कई जाने-पहचाने चेहरे दिखाई देंगे। इनके साथ कुछ नए प्रतियोगी भी अपनी किस्मत आजमाएंगे।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार उन पुराने प्रतिभागियों को भी दोबारा मौका दिया गया है, जो पहले कभी यह शो नहीं जीत पाए थे।

'खतरों के खिलाड़ी' में ऐसा पहली बार हो रहा है। इस सीजन की शूटिंग केप टाउन में की गई है। पिछले साल बनिजय एशिया के निर्माता के तौर पर हटने के बाद यह शो लगभग बंद होने वाला था, लेकिन कलर्स टीवी ने समय रहते एक नया प्रोडक्शन हाउस ढूंढ लिया और इस बार शो का निर्माण संभव हो पाया।

शुरुआती चर्चा यह बता रही है कि फरहाना भट्ट और करण वाही इस बार के टॉप फाइनलिस्ट बन सकते हैं। ऐसे में इस बार मुकाबला बेहद कड़ा और रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है।