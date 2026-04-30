'खतरों के खिलाड़ी' की जबरदस्त वापसी, रुबीना; करण और जैस्मिन के साथ अविनाश मिश्रा भी करेंगे स्टंट
टीवी का सबसे साहसिक रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' अपने नए सीजन के साथ छोटे पर्दे पर वापसी के लिए तैयार है। शो के मास्टरमाइंड रोहित शेट्टी एक बार फिर प्रतियोगियों को मौत को मात देने वाले स्टंट्स कराते नजर आएंगे। इस बार शो की कास्ट पुरानी यादों और नई ऊर्जा का एक दिलचस्प मिश्रण है। 'बिग बॉस 18' फेम अविनाश मिश्रा के साथ ऋत्विक धनजानी और अविका गोर जैसे सितारे अपना दम दिखाएंगे, वहीं रुबीना दिलैक, करण वाही और जैस्मिन भसीन जैसे पुराने खिलाड़ियों की वापसी ने दर्शकों के उत्साह को दोगुना कर दिया है।
'खतरों के खिलाड़ी' की शूटिंग अगले महीने
एक साल के ब्रेक के बाद, 'खतरों के खिलाड़ी' की शूटिंग अगले महीने से शुरू हो रही है। उम्मीद है कि यह शो जून के मध्य तक या जुलाई की शुरुआत में दर्शकों के सामने होगा। प्रतियोगियों के इस अनोखे मेल के साथ, जिसमें पुराने चहेते और नए चेहरे दोनों हैं, यह शो नए और पुराने सभी फैंस के लिए बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है।