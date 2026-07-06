'खतरों के खिलाड़ी 15' के प्रीमियर की जानकारी आईं सामने, ये सितारे लेंगे शो में हिस्सा

प्रोमो ने दिखाया डर का नया दौर

शो का प्रोमो 'डर का नया दौर' की झलक दिखा रहा है, जो इस बार और भी बड़े रोमांच का वादा कर रहा है।

केप टाउन में शूटिंग खत्म करने के बाद रोहित ने इसे कभी न देखा गया सीजन बताया था और सेट के पीछे की एक पर्दे के पीछे के तस्वीर भी साझा की थी।

अब शो की शूटिंग मुंबई में होगी और इस बार अविका गोर और विशाल आदित्य सिंह जैसे पुराने प्रतियोगी भी फिर से वापसी कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार का मुकाबला और भी कड़ा होगा।