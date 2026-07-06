'खतरों के खिलाड़ी 15' के प्रीमियर की जानकारी आईं सामने, ये सितारे लेंगे शो में हिस्सा
'खतरों के खिलाड़ी' 25 जुलाई से फिर लौट रहा है और इस बार भी रोहित शेट्टी ही मेजबान की भूमिका में नजर आएंगे।
आप इसे हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे कलर्स टीवी पर देख सकते हैं। इसके अलावा, आप जियो हॉटस्टार पर भी इसे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं।
इस बार शो की शूटिंग केप टाउन में हुई है। इसमें रुबिना दिलाइक, करण वाही, जैस्मीन भसीन और रित्विक धनजानी जैसे पुराने जाने-पहचाने चेहरे तो दिखेंगे ही, गौरव खन्ना और शगुन शर्मा जैसे नए कलाकार भी शामिल होंगे।
प्रोमो ने दिखाया डर का नया दौर
शो का प्रोमो 'डर का नया दौर' की झलक दिखा रहा है, जो इस बार और भी बड़े रोमांच का वादा कर रहा है।
केप टाउन में शूटिंग खत्म करने के बाद रोहित ने इसे कभी न देखा गया सीजन बताया था और सेट के पीछे की एक पर्दे के पीछे के तस्वीर भी साझा की थी।
अब शो की शूटिंग मुंबई में होगी और इस बार अविका गोर और विशाल आदित्य सिंह जैसे पुराने प्रतियोगी भी फिर से वापसी कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार का मुकाबला और भी कड़ा होगा।