'खतरों के खिलाड़ी 15' पर आया अपडेट

'खतरों के खिलाड़ी 15' में इन प्रतियोगियों की हो सकती है वापसी, मिला बड़ा संकेत

लेखन ज्योति सिंह 01:38 pm Apr 28, 202601:38 pm

क्या है खबर?

रोहित शेट्‌टी का स्टंट पर आधारित रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' इस साल आने को तैयार है। चूंकि यह शो 2 साल बाद टीवी पर लौट रहा है, इसलिए निर्माता इसे खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। प्रतियोगियों से जुड़ी आधिकारिक जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन चर्चा है कि इस बार कुछ पूर्व प्रतियोगियों पर दोबारा से दांव लगाया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन पुराने चेहरों ने खुद इस बात का संकेत दिया है।