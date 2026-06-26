'खतरों के खिलाड़ी 15' का इंतजार खत्म, इस दिन से शुरू होगा डर का नया दौर

प्रोमो

इन दिन से टीवी पर लौटेगा

प्रोमो में सबसे पहले 'चेतावनी' लिखी नजर आती है। इसके बाद रोमांच और डर का खेल शुरू होता है। रोहित कहते हैं, 'यहां जान की बाजी तो हमेशा लगती है, लेकिन इस बार बोली लगेगी डर की।' प्रोमो में ऋत्विक धनजानी, रुबीना दिलैक, गौरव खन्ना, ओरी समेत खिलाड़ी स्टंट के दौरान चीखते-चिल्लाते दिख रहे हैं। इससे साफ है कि शो का ये सीजन काफी धमाकेदार होगा। इसका प्रीमियर 25 जुलाई, 2026 से कलर्स टीवी और जियोहॉटस्टार पर किया जाएगा।