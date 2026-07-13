विवादों और सेंसरशिप के बीच कई सालों तक फंसी फिल्म 'खालिद के शिवाजी', अब इस OTT पर हुई रिलीज

सेंसर बोर्ड से कुछ कट लगाए जाने के बाद फिल्म को हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन इसके ट्रेलर ने मुस्लिम प्रतिनिधित्व को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म को दिया गया प्रमाणन वापस ले लिया।

फिल्म के निर्देशक राज मोर इस बात से बहुत निराश हुए कि इंडस्ट्री से किसी ने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने दुख जताते हुए कहा, 'किसी ने मुझे फोन तक नहीं किया... कोई फिल्म के साथ खड़ा नहीं हुआ।'

आर्थिक तंगी और सिनेमाघर मालिकों के विरोध ने भी फिल्म की मुश्किलें बढ़ा दीं। इन सब मुश्किलों के चलते फिल्म को दर्शकों तक पहुंचने में 3 साल लग गए और अब यह कहानी OTT पर चुपचाप रिलीज हुई है।