विवादों और सेंसरशिप के बीच कई सालों तक फंसी फिल्म 'खालिद के शिवाजी', अब इस OTT पर हुई रिलीज
राज मोर के निर्देशन में बनी मराठी फिल्म 'खालिद के शिवाजी' अब यूट्यूब और एप्पल टीवी जैसे प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकती है। दरअसल, पहले इसे 8 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना थी, जो बाद में रद्द कर दी गई थी।
यह फिल्म एक मुस्लिम लड़के की कहानी कहती है, जिसे स्कूल में काफी तंग किया जाता है। ऐसे में, उसे छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रगतिशील विचारों से हिम्मत और प्रेरणा मिलती है।
महाराष्ट्र सरकार ने 'खालिद के शिवाजी' का प्रमाणन लिया वापस
सेंसर बोर्ड से कुछ कट लगाए जाने के बाद फिल्म को हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन इसके ट्रेलर ने मुस्लिम प्रतिनिधित्व को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म को दिया गया प्रमाणन वापस ले लिया।
फिल्म के निर्देशक राज मोर इस बात से बहुत निराश हुए कि इंडस्ट्री से किसी ने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने दुख जताते हुए कहा, 'किसी ने मुझे फोन तक नहीं किया... कोई फिल्म के साथ खड़ा नहीं हुआ।'
आर्थिक तंगी और सिनेमाघर मालिकों के विरोध ने भी फिल्म की मुश्किलें बढ़ा दीं। इन सब मुश्किलों के चलते फिल्म को दर्शकों तक पहुंचने में 3 साल लग गए और अब यह कहानी OTT पर चुपचाप रिलीज हुई है।