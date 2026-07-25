केविन हार्ट की '72 आवर्स' में होगा कॉमेडी का तगड़ा धमाका, हंसी रोकना होगा मुश्किल
केविन हार्ट '72 आवर्स' लेकर वापस आ गए हैं। इस कॉमेडी फिल्म में केविन हार्ट 'जो' नाम के एक 40 साल के ऐड एग्जीक्यूटिव बने हैं।
गलती से वह एक जेन-जी बैचलर पार्टी के ग्रुप चैट में शामिल हो जाता है और फिर तीन दिनों के एक तूफानी मियामी एडवेंचर का हिस्सा बन जाता है।
अपनी हिट फिल्म 'राइड अलोंग' के लिए मशहूर निर्देशक टिम स्टोरी ने इसे डायरेक्ट किया है। यह फिल्म जनरेशन के टकराव और अनपेक्षित दोस्ती की कहानी बयां करती है।
मेसन, मार्सेलो और बेन '72 आवर्स' में भर देते हैं जान
फिल्म की कास्ट अपनी जबरदस्त एक्टिंग से इसमें जान डाल देती है: मेसन गुडिंग ने होने वाले दूल्हे का किरदार निभाया है, मार्सेलो हर्नांडेज उसका शहबाला है जो अक्सर गड़बड़ियां करता है, वहीं बेन पैटरसन ग्रुप का सबसे छोटा और प्यारा सदस्य बना है।
एंडी गार्सिया एक खतरनाक कार्टेल बॉस बनकर उनके पीछे पड़ते हैं, और माइकल मांडो ने उनके दबाव में रहने वाले बेटे का किरदार निभाया है।
निर्देशक स्टोरी बताते हैं कि कास्ट ने पहले दिन से ही एक-दूसरे के साथ बेहतरीन तालमेल बिठा लिया था। दर्शकों को फिल्म में खूब हँसी, अफरा-तफरी और कुछ दिल छू लेने वाले पल देखने को मिलेंगे।