केविन हार्ट की '72 आवर्स' में होगा कॉमेडी का तगड़ा धमाका, हंसी रोकना होगा मुश्किल

फिल्म की कास्ट अपनी जबरदस्त एक्टिंग से इसमें जान डाल देती है: मेसन गुडिंग ने होने वाले दूल्हे का किरदार निभाया है, मार्सेलो हर्नांडेज उसका शहबाला है जो अक्सर गड़बड़ियां करता है, वहीं बेन पैटरसन ग्रुप का सबसे छोटा और प्यारा सदस्य बना है।

एंडी गार्सिया एक खतरनाक कार्टेल बॉस बनकर उनके पीछे पड़ते हैं, और माइकल मांडो ने उनके दबाव में रहने वाले बेटे का किरदार निभाया है।

निर्देशक स्टोरी बताते हैं कि कास्ट ने पहले दिन से ही एक-दूसरे के साथ बेहतरीन तालमेल बिठा लिया था। दर्शकों को फिल्म में खूब हँसी, अफरा-तफरी और कुछ दिल छू लेने वाले पल देखने को मिलेंगे।