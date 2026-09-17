केरलम करेगा एम.टी. कल्चरल पार्क को वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित, जानिए क्या होगा खास?
केरलम सरकार प्रसिद्ध लेखक एम.टी. वासुदेवन नायर के सम्मान में कोझिकोड में एक नया सांस्कृतिक पार्क बनाने जा रही है।
मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने 2026-27 के संशोधित बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी। यह पार्क साहित्य, सिनेमा, कला, विरासत और टेक्नोलॉजी का एक अनूठा संगम होगा, जो लोगों को एक खास अनुभव देगा।
इस प्रस्ताव पर बाद में 16 सितंबर को संस्कृति मंत्री पी सी विष्णुनाथ की अध्यक्षता में एक गोलमेज बैठक में विस्तार से चर्चा हुई थी।
वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी म्यूजियम की योजना
इस पार्क में लाइव परफॉरमेंस के लिए जगहें, सिनेमाघरों, एक लाइब्रेरी और कई म्यूजियम होंगे। म्यूजियम के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल किया जाएगा।
इसे केवल नायर की विरासत को श्रद्धांजलि के तौर पर ही नहीं बनाया जा रहा, बल्कि केरलम की संस्कृति को दुनिया भर में दिखाने का एक जरिया भी होगा।
यहां हर साल त्योहार आयोजित होंगे और अंतरराष्ट्रीय लेखक तथा कलाकारों के लिए रेजिडेंसी प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे।
इसके अलावा, आर्किटेक्ट्स के लिए एक अंतरराष्ट्रीय डिजाइन चुनौती आयोजित करने की संभावना भी है, जिसकी वजह से यह जगह भविष्य में कला प्रेमियों के लिए एक बड़ा केंद्र बन जाएगी।