किसान ने 'दृश्यम 3' के निर्माताओं के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, जानें क्या है पूरा मामला?

मनोरंजन Jun 12, 2026

केरलम के किसान आर.डी. राजीव ने फिल्म 'दृश्यम 3' के निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

राजीव का कहना है कि फिल्म में उनकी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर `केएल 69 डी 2772` उनकी इजाजत के बिना इस्तेमाल किया गया है।

राजीव ने बताया कि जब से उन्होंने पर्दे पर मोहनलाल के किरदार की कार पर अपनी नंबर प्लेट देखी है, तब से लोग उन्हें चिढ़ा रहे हैं।

कई बार लोग मजाक में कहते हैं कि शायद वे भी फिल्म की कहानी के किसी अपराध में शामिल हैं।