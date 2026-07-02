फरमान खान की बढ़ी मुश्किलें, केरलम हाई कोर्ट ने ठुकराई बेल; 'लव जिहाद' और पत्नी की उम्र पर जांच हुई शुरू मनोरंजन Jul 02, 2026

अभिनेता फरमान खान को केरलम हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी बढ़ी हुई ट्रांजिट बेल की अर्जी खारिज कर दी है।

यह मामला तब शुरू हुआ था, जब उनकी पत्नी के पिता ने उन पर अपहरण का आरोप लगाया था। फरमान ने अपनी पत्नी से अंतर-धार्मिक विवाह किया था, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था।

मध्य प्रदेश की एक अदालत उनकी अग्रिम जमानत याचिका पहले ही ठुकरा चुकी है। इसी वजह से केरलम हाई कोर्ट ने साफ किया कि अब वह इस मामले में कोई दखल नहीं दे सकता। अब यह पूरा मामला मध्य प्रदेश में ही देखा जाएगा।