केरलम हाई कोर्ट ने अभिनेता हमले मामले में एन.एस. सुनील की याचिका को किया खारिज

कोर्ट ने सुनील के जमानत पर रहते हुए एक और अपराध में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप पर भी गौर किया और कहा कि उसकी इन हरकतों से सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंची है।

सुनील समेत 6 आरोपियों को गैंगरेप के लिए 20-20 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा, उन पर हमला करने और सबूत मिटाने के आरोप में भी अतिरिक्त दंड लगाया गया था।

इस बीच, सरकार की एक याचिका अभी भी लंबित है, जिसमें और सख्त सजा की मांग की गई है और अभिनेता दिलीप सहित 4 लोगों के बरी होने को चुनौती दी गई है। पीड़ित ने भी कोर्ट से इस मामले से जुड़े लीक हुए मेमोरी कार्ड की दोबारा जांच कराने का अनुरोध किया है।