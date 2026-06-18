केरलम हाई कोर्ट ने 'केरल स्टोरी 2' पर मांगा जवाब, Zee5 से फिल्म हटाने की याचिका पर फिर मचा बवाल
केरलम हाई कोर्ट ने निर्माता विपुल अमृतलाल शाह से 'केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' को Zee5 प्लेटफॉर्म से हटाने वाली एक याचिका पर जवाब मांगा है।
कोच्चि के रहने वाले योहन जॉर्ज का दावा है कि फिल्म केरलम के बारे में गलत जानकारी फैलाती है और इसी वजह से सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है।
जज ने यह भी साफ किया कि चूंकि फिल्म पहले ही सिनेमाघरों में आ चुकी है, ऐसे में इस याचिका में ज्यादा दम नहीं दिखता।
योहन ने CBFC की मंजूरी पर उठाए सवाल
योहन बताते हैं कि Zee5 पर फिल्म रिलीज होने के बाद इसके कई वीडियो जागोहिंदुजागो जैसे हैशटैग के साथ खूब वायरल हुए।
इसकी वजह से लोग इसे एक सच्ची कहानी समझने लगे और ऑनलाइन बहस छिड़ गई। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया है कि आखिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने फिल्म को मंजूरी क्यों दी।
उनकी मांग है कि इसके टाइटल से 'केरल' शब्द हटा दिया जाए। योहन ने पहले भी Zee5 से फिल्म हटाने की गुजारिश की थी, लेकिन यह अब भी प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है। उनकी पिछली कानूनी लड़ाई भी अभी खत्म नहीं हुई है।