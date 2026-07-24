केरलम हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, TRP की गणना में होगा बड़ा बदलाव?

ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन और डी ई एन नेटवर्क्स जैसे कई संगठनों ने इस नियम का विरोध किया है।

उनका कहना है कि इस बदलाव से उनकी विज्ञापन से होने वाली कमाई को बड़ा नुकसान हो सकता है, जिससे लैंडिंग पेज पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों की कीमत भी घट जाएगी। उन्होंने यह भी दलील दी कि इससे दर्शकों तक उनकी पहुंच कम हो जाएगी, जो उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर रोक लगाता है।

इसके जवाब में सरकार ने कहा कि यह नियम लैंडिंग पेजों पर कोई रोक नहीं लगाता है। इसका मकसद सिर्फ TRP को ज्यादा सटीक बनाना है, ताकि इसमें 'जबरन' दिखाए गए या देखे गए व्यूज को शामिल न किया जाए।