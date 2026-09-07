केरलम ने खोया अपना सिनेमाई नायक, प्रख्यात फिल्मकार आर. सारथ का 65 की उम्र में हुआ निधन

सरथ की पहली फिल्म 'सायहनम' (2000) ने भारत के परमाणु परीक्षणों जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया था। इस फिल्म को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई महत्वपूर्ण पुरस्कार भी मिले थे।

इसके बाद उन्होंने 'स्थिति' और 'सीलाबती' जैसी फिल्में बनाकर भी अपनी पहचान बरकरार रखी। इन फिल्मों में भी सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े मसलों पर ध्यान दिया गया था।

उनकी फिल्म 'द डिजायर: ए जर्नी ऑफ ए वुमन' ने तो जिनेवा में एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। सारथ ने भारतीय कला पर कई डॉक्यूमेंट्री भी बनाईं।

साल 2007 में वे लंदन में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स फेस्टिवल के फेस्टिवल डायरेक्टर भी रहे थे। इस तरह उन्होंने सिर्फ फिल्मों से आगे बढ़कर भी एक गहरी छाप छोड़ी।