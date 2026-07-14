AMMA में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान, श्वेता मेनन ने किया बड़ा दावा- 'मैं हूं अध्यक्ष'

इस्तीफा देने के बाद भी श्वेता का कहना है कि वे ही AMMA की अध्यक्ष हैं। वे AMMA मुख्यालय में जरूरी मदद, जैसे आर्थिक सहायता और दवाइयां, जारी रखे हुए हैं।

दूसरी तरफ, बाकी सदस्यों को अगले कदम के लिए कोर्ट के निर्देशों का इंतजार है। इस अंदरूनी लडाई ने पूरे केरल के कलाकारों और फिल्ममेकर के बीच चर्चा का विषय बना दिया है।