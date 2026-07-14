AMMA में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान, श्वेता मेनन ने किया बड़ा दावा- 'मैं हूं अध्यक्ष'
मनोरंजन
केरलम की मुख्य फिल्म एसोसिएशन, AMMA, इस वक्त कानूनी अडचन में फंस गई है। कोर्ट ने उनकी नई बनी तदर्थ कमेटी पर रोक लगा दी है।
इस विवाद की शुरुआत अभिनेत्री श्वेता मेनन ने की थी, जिनका कहना है कि कमेटी ने AMMA के अपने ही नियमों को तोड़ा है। अब ये मामला 27 जुलाई को फिर से कोर्ट में जाएगा।
श्वेता का कहना है कि मैं अभी भी AMMA की अध्यक्ष हूं
इस्तीफा देने के बाद भी श्वेता का कहना है कि वे ही AMMA की अध्यक्ष हैं। वे AMMA मुख्यालय में जरूरी मदद, जैसे आर्थिक सहायता और दवाइयां, जारी रखे हुए हैं।
दूसरी तरफ, बाकी सदस्यों को अगले कदम के लिए कोर्ट के निर्देशों का इंतजार है। इस अंदरूनी लडाई ने पूरे केरल के कलाकारों और फिल्ममेकर के बीच चर्चा का विषय बना दिया है।