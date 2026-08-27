गायिका केहलानी ने तबीयत खराब होने की वजह से अपने दो शो किए रद्द, बाइपोलर डिसऑर्डर को ऐसे देती हैं मात
पॉप सिंगर केहलानी को हाल ही में अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जिसके चलते उन्हें अपने आने वाले शो रद्द करने पड़े हैं। कैमडेन और वाशिंगटन डी.सी. में होने वाले उनके कॉन्सर्ट अब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें अभी परफॉर्म न करने की सलाह दी है।
इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने फैंस को बताया कि उन्हें 'निगलने में बहुत परेशानी हो रही है और काफी दर्द है।' डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि इस हालत में स्टेज पर परफॉर्म करना उनके लिए सुरक्षित नहीं है।
अपने चाहने वालों को निराश करने से वह बहुत दुखी हैं, लेकिन केहलानी ने वादा किया है कि उनका वर्ल्ड टूर इस शनिवार रिचमंड में फिर से शुरू होगा।
केहलानी ने बताया कैसे वह बाइपोलर डिसऑर्डर संभालती हैं
हाल ही में केहलानी ने खुलकर बताया है कि वह बाइपोलर डिसऑर्डर को कैसे संभालती हैं। केहलानी के मुताबिक, खुद को स्थिर रखने के लिए वह दवाइयां लेती हैं, योग करती हैं, प्रकृति में टहलती हैं और प्रार्थना का भी सहारा लेती हैं।
उनका मानना है कि अपनी सेहत ठीक रखने के लिए एक तय रूटीन बनाना बेहद जरूरी है, ताकि वह हर हाल में आगे बढ़ सकें। अभी उनका पूरा ध्यान अपनी सेहत को बेहतर बनाने और जल्द से जल्द स्टेज पर लौटने पर लगा है।