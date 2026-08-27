गायिका केहलानी ने तबीयत खराब होने की वजह से अपने दो शो किए रद्द, बाइपोलर डिसऑर्डर को ऐसे देती हैं मात

पॉप सिंगर केहलानी को हाल ही में अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जिसके चलते उन्हें अपने आने वाले शो रद्द करने पड़े हैं। कैमडेन और वाशिंगटन डी.सी. में होने वाले उनके कॉन्सर्ट अब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें अभी परफॉर्म न करने की सलाह दी है।

इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने फैंस को बताया कि उन्हें 'निगलने में बहुत परेशानी हो रही है और काफी दर्द है।' डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि इस हालत में स्टेज पर परफॉर्म करना उनके लिए सुरक्षित नहीं है।

अपने चाहने वालों को निराश करने से वह बहुत दुखी हैं, लेकिन केहलानी ने वादा किया है कि उनका वर्ल्ड टूर इस शनिवार रिचमंड में फिर से शुरू होगा।