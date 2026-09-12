टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में 'डोरोथी' का जलवा

टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में तमिल सिनेमा का डंका, कीर्ति सुरेश की 'डोरोथी' को मिला स्टैंडिंग ओवेशन

लेखन नेहा शर्मा 05:38 pm Sep 12, 202605:38 pm

क्या है खबर?

टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) 2026 में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कीर्ति सुरेश ने अपनी फिल्म 'डोरोथी' के वर्ल्ड प्रीमियर के साथ तमिल सिनेमा का डंका बजा दिया है। इस प्रतिष्ठित फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर कीर्ति सुरेश के साथ निर्देशक कार्तिक सुब्बाराज, सह-कलाकार सनंत व ऋषिकांत और ऑस्कर विजेता निर्माता गुनीत मोंगा व अचिंत जैन भी मौजूद रहे। टोरंटो के मंच पर फिल्म का प्रीमियर बेहद शानदार रहा, जहां इसे दर्शकों की तरफ से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली।