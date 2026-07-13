सीरीज 'आदर्श बाल विद्यालय' का ट्रेलर जारी, स्कूल की व्यवस्था सुधारते दिखे केके मेनन

लेखन ज्योति सिंह 01:04 pm Jul 13, 202601:04 pm

क्या है खबर?

केके मेनन की सीरीज 'आदर्श बाल विद्यालय' का ऐलान साल की शुरुआत में किया गया था। पोशम पा पिक्चर्स के बैनर तले बनी इस सीरीज का आधिकारिक ट्रेलर अब यूट्यूब पर जारी कर दिया गया है। सीरीज में कुल 7 एपिसोड हैं और इनका निर्देशन हिमांक गौर ने किया है। अभिमन्यु सिंह, अर्चना पूरन सिंह, नवीन कस्तूरिया और प्रसन्ना बिष्ट समेत कलाकार भी इसका अहम हिस्सा हैं। इसका प्रीमियर भारत समेत दुनियाभर के 240 देशों एवं क्षेत्रों में किया जाएगा।