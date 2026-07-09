केके मेनन की सीरीज 'आदर्श बाल विद्यालय' का आया टीजर, इस तारीख को होगी रिलीज

रिलीज

जानिए कब रिलीज होगी 'आदर्श बाल विद्यालय'

'आदर्श बाल विद्यालय' की कहानी एक बदहाल स्कूल के हेडमास्टर ज्ञानेश्वर त्रिपाठी (केके) के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जो इसे सुधारने की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अपने सपने को साकार करने के लिए वह शिक्षकों की टीम लाते हैं। हालांकि, इस सफर में कई चुनौतियां और संघर्ष भी उनके आड़े आते हैं। सीरीज में अर्चना पूरन सिंह, नवीन कस्तूरिया, प्रसन्ना बिष्ट और अभिमन्यु सिंह समेत कई कलाकार मौजूद हैं। यह 24 जुलाई, 2026 को अमेजन प्राइम वीडियो पर आएगी।