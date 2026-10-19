बिग बॉस कन्नड़ 13: काव्या गौड़ा हुईं बेघर, किच्चा सुदीप ने बताई बाहर होने की असली वजह
'बिग बॉस कन्नड़ 13' के हालिया एलिमिनेशन में काव्या मुनिराजु गौड़ा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उनके बाहर होने से घर के सभी सदस्य चौंक गए।
वह सोनिका गौड़ा और तांडव राम के साथ खतरे के निशान पर थीं। हालांकि, कई लोगों को लग रहा था कि इस बार डबल एलिमिनेशन होगा, लेकिन सिर्फ काव्या को ही घर छोड़ना पड़ा।
इस घोषणा से घर के सभी सदस्य साफ तौर पर हैरान रह गए।
एलिमिनेशन के बाद सुदीप ने प्रतियोगियों के खेल को लेकर कही ये बात
काव्या के बाहर होने से कुछ प्रतियोगी को काफी झटका लगा। तांडव राम और आसिया तो अपने आंसू नहीं रोक पाए। शो के होस्ट किच्चा सुदीप ने कहा कि उनका खेल एक जैसा न होना ही उनके बाहर होने की वजह हो सकता है।
वहीं, काव्या के परिवार को लगता था कि उन्हें टास्क में और ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए था। फिर भी, काव्या ने बताया कि अभिनय से हटकर भी दर्शकों से जुड़ना उनके लिए काफी अहमियत रखता है।
एक दमदार खिलाड़ी के बाहर होने के बाद, अब बाकी प्रतियोगियों को अपनी रणनीति और बेहतर करनी होगी, क्योंकि आगे के एलिमिनेशन और भी ज्यादा अप्रत्याशित होने वाले हैं।