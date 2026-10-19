बिग बॉस कन्नड़ 13: काव्या गौड़ा हुईं बेघर, किच्चा सुदीप ने बताई बाहर होने की असली वजह

काव्या के बाहर होने से कुछ प्रतियोगी को काफी झटका लगा। तांडव राम और आसिया तो अपने आंसू नहीं रोक पाए। शो के होस्ट किच्चा सुदीप ने कहा कि उनका खेल एक जैसा न होना ही उनके बाहर होने की वजह हो सकता है।

वहीं, काव्या के परिवार को लगता था कि उन्हें टास्क में और ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए था। फिर भी, काव्या ने बताया कि अभिनय से हटकर भी दर्शकों से जुड़ना उनके लिए काफी अहमियत रखता है।

एक दमदार खिलाड़ी के बाहर होने के बाद, अब बाकी प्रतियोगियों को अपनी रणनीति और बेहतर करनी होगी, क्योंकि आगे के एलिमिनेशन और भी ज्यादा अप्रत्याशित होने वाले हैं।