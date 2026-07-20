कविता कौशिक ने की छात्र प्रदर्शनकारियों के लिए हमदर्दी की अपील, जवाबदेही पर दिया जोर

कविता ने शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही को बहुत जरूरी बताया, खासकर उन छात्रों के लिए, जो आगे चलकर डॉक्टर बनने वाले हैं।

उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बल प्रयोग न करने की अपील की, और उनसे कहा, 'मेरे देश के बच्चों या नागरिकों पर हाथ मत उठाइए।'

उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि वे सोचें कि अगर उनके अपने बच्चे इस स्थिति में होते तो उन्हें कैसा लगता। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही काम करें।