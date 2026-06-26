कविन का धमाकेदार दांव, क्या 'पेर सोल्लुम पिल्लई' बदलेगी किस्मत?

'पेर सोल्लुम पिल्लई' कमल की मशहूर फिल्म को दिलाती है याद

इस फिल्म का नाम कमल हासन की 1987 की मशहूर फिल्म से लिया गया है। यहां भाषाओं को मिलाकर नाम रखने के बजाय सिर्फ तमिल नाम रखा गया है, जिसने फैंस के बीच उत्सुकता और बढ़ा दी है।

कविन के लिए, जिनकी पिछली फिल्में 'किस' और 'मास्क' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं, यह प्रोजेक्ट ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आया है, जब वह नयनतारा के साथ 'ही' नाम की एक और फिल्म पर भी काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये नए किरदार उन्हें दर्शकों से फिर से जोड़ पाएंगे।