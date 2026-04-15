अवनीत कौर का प्लास्टिक सर्जरी के दावों पर मुंहतोड़ जवाब, बोलीं- उम्र ने बदला मेरा चेहरा

"फिलर्स नहीं, फेशियल पसंद हैं"

अवनीत ने बताया कि उन्हें नैचुरल स्किनकेयर पर भरोसा है और वो फिलर्स नहीं करवातीं। उन्होंने कहा, "मैं फिलर्स नहीं करवाती, लेकिन मैं फेशियल ज़रूर करवाती हूँ और अपनी स्किन का पूरा ध्यान रखती हूँ।"

कम उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के बाद, अवनीत ने सालों तक पर्दे पर खुद को बदलते देखा है। इस बदलाव को उन्होंने हमेशा दिल से अपनाया है। लोगों की राय या बातों की परवाह किए बिना, अवनीत अपने फिल्म और OTT प्रोजेक्ट्स पर पूरा ध्यान दे रही हैं और जैसी हैं वैसी ही रहना पसंद करती हैं।