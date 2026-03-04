'कौन बनेगा करोड़पति' का नया सीजन लेकर लौट रहे अमिताभ बच्चन, दिया ये अपडेट

'कौन बनेगा करोड़पति' के नए सीजन का ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 07:34 pm Mar 04, 202607:34 pm

क्या है खबर?

महानायक अमिताभ बच्चन कई साल से क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' की मेजबानी करते आ रहे हैं। 2025 में शो का 17वां सीजन प्रसारित किया गया था जिसे अन्य सीजन की तरह ही लोकप्रियता हासिल हुई। अब निर्माता 'KBC' का 18वां सीजन लाने तैयारी कर रहे हैं जिसकी घोषणा आधिकारिक तौर पर कर दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि एक बार फिर अमिताभ को इस शो के साथ बतौर होस्ट वापसी करते हुए देखा जाएगा।