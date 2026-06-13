FIFA विश्व कप 2026 का तूफानी आगाज, कैटी पेरी से शकीरा तक; इन सितारों ने मंच पर मचाया धमाल मनोरंजन Jun 13, 2026

FIFA विश्व कप 2026 का लॉस एंजिल्स में बेहद शानदार और रंगारंग आगाज हो चुका है। इस भव्य उद्घाटन समारोह में ग्लोबल पॉप स्टार कैटी पेरी ने अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से पूरे स्टेडियम में धूम मचा दी। इस खास मौके पर वो मशहूर डिजाइनर स्टेला मैककार्टनी की चमचमाती चांदी जैसी (सिल्वर) ड्रेस पहनकर मंच पर उतरीं और अपने सुपरहिट गाने 'वंडर' पर एक बेहद शानदार प्रस्तुति दी। समारोह के अंतरराष्ट्रीय माहौल को और भी खुशनुमा बनाने के लिए मशहूर वैश्विक कलाकार टीला और अनिथा ने भी अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दीं, जिसने इस खेल महाकुंभ के शुरुआती जोश को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया।