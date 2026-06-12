कैटरीना कैफ की सीक्वल के लिए बातचीत जारी

कैटरीना कैफ की जल्द होगी वापसी? इस सीक्वल फिल्म के लिए बातचीत जारी

लेखन ज्योति सिंह 11:10 am Jun 12, 202611:10 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ इन दिनों अपना पूरा वक्त परिवार के साथ गुजार रही हैं। खासतौर पर नवंबर, 2025 में बेटे विहान की मां बनने के बाद से उन्होंने फिल्मों से पूरी तरह दूरी बना रखी है। हालांकि, खबरों की दुनिया में उनकी वापसी को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो चुकी हैं। सूत्रों के अनुसार, कैटरीना एक सीक्वल फिल्म के लिए बातचीत कर रही हैं, जो उनकी वापसी का प्रतीक होगी। परियोजना से जुड़े अन्य विवरण गुप्त रखे गए हैं।