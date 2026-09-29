शोभिता धुलिपाला ने ट्रोलिंग के बीच कैटरीना कैफ का किया समर्थन, कही ये बात

पिछले नवंबर में अपने बेटे विहान का स्वागत करने के बाद से कैटरीना कैफ को उनके प्रसव के बाद बढ़े हुए वजन को लेकर ऑनलाइन काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

कई बॉलीवुड सितारे उनके समर्थन में सामने आए हैं। शोभिता धुलिपाला ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री की महिलाओं को बेवजह की जांच-परख से गुजरना पड़ता है।

वहीं परिणीति चोपड़ा ने इस तरह की ट्रोलिंग को 'अनपढ़ों वाला' काम बताया और याद दिलाया कि प्रेग्नेंसी के बाद शरीर में ऐसे बदलाव होना पूरी तरह से सामान्य है।