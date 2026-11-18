इस सेट में लगे रत्न दिवंगत महारानी एलिजाबेथ अक्सर पहना करती थीं। उन्होंने इसे आखिरी बार मई 2011 में पहना था, जब उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और मिशेल ओबामा की मेजबानी की थी।

कई परतों वाली चेन और नीचे लटकते हरे पन्नों से सजे इस हार को महारानी ने पहली बार 1986 में लंदन के क्लैरिजेज में आयोजित पार्टी में पहना था।

ज्वेलरी विशेषज्ञ नीलेश राखोलिया के मुताबिक, इसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये तक हो सकती है।