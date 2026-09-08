कमल हासन के 'सेयोन' में शिवकार्तिकेयन के साथ अब सीमान, ग्रामीण धार्मिक ड्रामा में दिखेगा नया रंग

'सेयोन' एक ग्रामीण ड्रामा होगी, जिसमें भाग्यश्री बोरसे और राज बी शेट्टी जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में दिखेंगे। फिल्म की कहानी को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पहले आए टीजर से गांव के माहौल में धार्मिक थीम की झलक मिली है।

इसका संगीत संतोष नारायणन ने तैयार किया है। सीमान, जो नां तमिलर कच्ची पार्टी के मुख्य समन्वयक भी हैं, पिछली बार 'लव इंश्योरेंस कंपनी' में नजर आए थे।

उनका यह नया किरदार उनके अभिनय के सफर में एक और दिलचस्प अध्याय जोड़ेगा।