कमल हासन के 'सेयोन' में शिवकार्तिकेयन के साथ अब सीमान, ग्रामीण धार्मिक ड्रामा में दिखेगा नया रंग
तमिल अभिनेता और निर्देशक सीमान, जो नां तमिलर कच्ची पार्टी के मुख्य समन्वयक भी हैं, आने वाली तमिल फिल्म 'सेयोन' में शिवकार्तिकेयन के साथ नजर आएंगे।
फिल्म की घोषणा 8 सितंबर, 2026 को एक मोशन पोस्टर के जरिए की गई थी। 'थाई किझवी' से मशहूर हुए सिवकुमार मुरुगेसन इसका निर्देशन कर रहे हैं, वहीं कमल हासन की राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल और आर महेंद्रन मिलकर इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं।
'सेयोन' के टीजर से मिली धार्मिक थीम की झलक
'सेयोन' एक ग्रामीण ड्रामा होगी, जिसमें भाग्यश्री बोरसे और राज बी शेट्टी जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में दिखेंगे। फिल्म की कहानी को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पहले आए टीजर से गांव के माहौल में धार्मिक थीम की झलक मिली है।
इसका संगीत संतोष नारायणन ने तैयार किया है। सीमान, जो नां तमिलर कच्ची पार्टी के मुख्य समन्वयक भी हैं, पिछली बार 'लव इंश्योरेंस कंपनी' में नजर आए थे।
उनका यह नया किरदार उनके अभिनय के सफर में एक और दिलचस्प अध्याय जोड़ेगा।