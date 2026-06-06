बॉक्स ऑफिस पर सूर्या की 'करप्पु' का तूफान, 300 करोड़ पार, तमिलनाडु में बनाया रिकॉर्ड
साल 2026 की गर्मियों की शुरुआत तमिल सिनेमा के लिए थोड़ी धीमी रही, क्योंकि उस समय चुनावों का माहौल था, लेकिन जल्द ही चीजें बदल गईं। सूर्या की फिल्म 'करप्पु' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धूम मचाई और दुनियाभर में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा बटोर लिए। इसमें से 150 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई तो अकेले तमिलनाडु से ही हुई। डिस्ट्रीब्यूटर के बी श्रीराम ने इसे एक ऐसी दुर्लभ जीत बताया जिससे निर्माताओं, वितरकों और थिएटर मालिक, सभी को फायदा मिला।
'ब्लास्ट' ने भी जीते दिल
फिल्म 'ब्लास्ट' ने अपनी शानदार कामयाबी से सबको चौंका दिया। लोगों के बीच इसकी खूब चर्चा हुई और इसने रफ्तार पकड़ी। यह 'करप्पु' के बाद गर्मियों की इकलौती दूसरी बड़ी हिट बन गई। पिछले साल के मुकाबले इस बार चुनावों के चलते कम फिल्में रिलीज हुई थीं। ऐसे में 'करप्पु' और 'ब्लास्ट' के साथ-साथ, इससे पहले आई 'थलाइवर थम्बी थलाइमियिल' और 'थाई किझावी' जैसी हिट फिल्मों ने मिलकर तमिल सिनेमा (कोलीवुड) को इस पूरे सीजन में संभाले रखा।