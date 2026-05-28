'करप्पु' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, 7 दिन में 100 करोड़ पार; रजनीकांत ने की जमकर तारीफ मनोरंजन May 28, 2026

RJ बालाजी के निर्देशन में बनी सूर्या की एक्शन फिल्म 'करप्पु' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। रिलीज के महज 7 दिनों में ही फिल्म ने देशभर के बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है।

तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने तो खुद RJ बालाजी को फोन करके इस शानदार कामयाबी के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, 'बालाजी, सुपर, सुपर, सुपर, तुमने कर दिखाया है। क्या जबरदस्त हिट फिल्म है। जल्द मिलेंगे।' 2026 में तमिल सिनेमा के लिए यह वाकई गर्व का पल है।