'करप्पु' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, 7 दिन में 100 करोड़ पार; रजनीकांत ने की जमकर तारीफ
मनोरंजन
RJ बालाजी के निर्देशन में बनी सूर्या की एक्शन फिल्म 'करप्पु' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। रिलीज के महज 7 दिनों में ही फिल्म ने देशभर के बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है।
तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने तो खुद RJ बालाजी को फोन करके इस शानदार कामयाबी के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, 'बालाजी, सुपर, सुपर, सुपर, तुमने कर दिखाया है। क्या जबरदस्त हिट फिल्म है। जल्द मिलेंगे।' 2026 में तमिल सिनेमा के लिए यह वाकई गर्व का पल है।
'करप्पु' और 'कुली' के बाद कॉलीवुड का सुनहरे दौर में वापसी का इशारा
पिछले 9 महीनों में 'करप्पु' पहली तमिल फिल्म है, जिसने इतनी तेजी से 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा छुआ है।
इसकी शानदार कामयाबी पिछले साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कुली' के बाद मिली और यह साफ बता रहा है कि कॉलीवुड (तमिल फिल्म इंडस्ट्री) एक बार फिर से अपने सुनहरे दौर में लौट रहा है।