कार्तिक आर्यन घुटने की सर्जरी के बाद एक्शन में लौटेंगे, शुरू होगी फिल्म 'कैप्टन इंडिया' की शूटिंग

कार्तिक आर्यन जल्द ही अपनी अगली बहुचर्चित फिल्म 'कैप्टन इंडिया' के साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। फिल्म की शूटिंग 1 सितंबर से लंदन में शुरू होने जा रही है। घुटने की सर्जरी से पूरी तरह उबरने के बाद कार्तिक 'कैप्टन इंडिया' की शूटिंग शुरू करने वाले हैं।

इस फिल्म का निर्देशन 'चक दे! इंडिया' जैसी शानदार फिल्म बना चुके मशहूर निर्देशक शिमित अमीन कर रहे हैं। 'कैप्टन इंडिया' की कहानी एक युद्धग्रस्त देश में भारत द्वारा चलाए गए असल जिंदगी के साहसिक रेस्क्यू मिशन से प्रेरित है।

फिल्म के प्री-प्रोडक्शन का काम इस वक्त काफी तेजी से चल रहा है। योजना के मुताबिक, शूटिंग का यह शेड्यूल अक्टूबर के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा, वहीं, ये बहुप्रतीक्षित एक्शन-ड्रामा फिल्म 13 अगस्त, 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।