कार्तिक आर्यन घुटने की सर्जरी के बाद एक्शन में लौटेंगे, शुरू होगी फिल्म 'कैप्टन इंडिया' की शूटिंग
कार्तिक आर्यन जल्द ही अपनी अगली बहुचर्चित फिल्म 'कैप्टन इंडिया' के साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। फिल्म की शूटिंग 1 सितंबर से लंदन में शुरू होने जा रही है। घुटने की सर्जरी से पूरी तरह उबरने के बाद कार्तिक 'कैप्टन इंडिया' की शूटिंग शुरू करने वाले हैं।
इस फिल्म का निर्देशन 'चक दे! इंडिया' जैसी शानदार फिल्म बना चुके मशहूर निर्देशक शिमित अमीन कर रहे हैं। 'कैप्टन इंडिया' की कहानी एक युद्धग्रस्त देश में भारत द्वारा चलाए गए असल जिंदगी के साहसिक रेस्क्यू मिशन से प्रेरित है।
फिल्म के प्री-प्रोडक्शन का काम इस वक्त काफी तेजी से चल रहा है। योजना के मुताबिक, शूटिंग का यह शेड्यूल अक्टूबर के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा, वहीं, ये बहुप्रतीक्षित एक्शन-ड्रामा फिल्म 13 अगस्त, 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आएगी 'कैप्टन इंडिया'
'कैप्टन इंडिया' स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी, जो इसके देशभक्ति और वीरता से भरे विषय के एकदम सटीक बैठता है। ये फिल्म कार्तिक आर्यन के करियर का एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है, जो उन्हें फिल्म 'चंदू चैंपियन' के लिए मिले राष्ट्रीय पुरस्कार के ठीक बाद आ रही है। दर्शक इसे फरवरी, 2027 में रिलीज होने वाली उनकी बहुचर्चित फिल्म 'नागजिला' से पहले सिनेमाघरों में देख सकेंगे।
इस भव्य प्रोजेक्ट का निर्माण टी-सीरीज (भूषण कुमार) और बावेजा स्टूडियोज मिलकर कर रहे हैं। फिल्म की कहानी में पहले के मुकाबले कई बड़े और दिलचस्प बदलाव किए गए हैं।