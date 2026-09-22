'चंदू चैंपियन' के लिए कार्तिक आर्यन को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार, इस दिग्गज के साथ साझा किया सम्मान

कबीर खान के निर्देशन में बनी 'चंदू चैंपियन' कार्तिक की अब तक की फिल्मों से काफी हटकर है। यह फिल्म मुरलीकांत पेटकर के प्रेरणादायक सफर को बयां करती है, जो 1965 के युद्ध में घायल होने के बाद एक सैनिक से पैरा-एथलीट बने।

कार्तिक को 'ब्रमयुगम' के लिए मामूट्टी के साथ संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (मुख्य भूमिका) का यह खिताब मिला। वहीं, 'आर्टिकल 370' को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला।

इस फिल्म में दमदार भूमिका निभाने के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (मुख्य भूमिका) का पुरस्कार दिया गया।

राजकुमार पेरियासामी को 'अमरन' के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया, जबकि भारतीय सिनेमा में अपने आजीवन योगदान के लिए अनंत नाग को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया।