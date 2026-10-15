क्या कार्तिक आर्यन-श्रीलीला की रोमांटिक फिल्म के लिए करना होगा 2027 तक का इंतजार?

यह पहला मौका है जब कार्तिक और श्रीलीला एक साथ पर्दे पर नजर आएंगे। फिल्म में संगीत प्रीतम का है और टी-सीरीज इसका निर्माण कर रही है।

निर्देशक अनुराग ने बताया कि भले ही शूटिंग अभी हाल ही में शुरू हुई है, लेकिन काम योजना के मुताबिक ही आगे बढ़ रहा है। इससे पता चलता है कि पर्दे के पीछे सब कुछ ठीक चल रहा है।

दोनों मुख्य कलाकार अपनी नई ऊर्जा लेकर आ रहे हैं। जहां कार्तिक अपनी अलग-अलग तरह की भूमिकाएं निभाने के लिए जाने जाते हैं, वहीं श्रीलीला भी उभरती हुई स्टार हैं। जब यह फिल्म पर्दे पर आएंगी, तो एक दिलचस्प कहानी देखने को मिलेगी।