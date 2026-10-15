क्या कार्तिक आर्यन-श्रीलीला की रोमांटिक फिल्म के लिए करना होगा 2027 तक का इंतजार?
कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की जिस रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अनुराग बसु के निर्देशन में बनी वह फिल्म अब 30 अप्रैल, 2027 को सिनेमाघरों में आएगी।
फिल्म के रिलीज की घोषणा 15 अक्टूबर को हुई थी। उस समय इसकी एक पहली झलक वाली तस्वीर भी जारी की गई थी। हालांकि, फिल्म का नाम अभी तक सामने नहीं आया है।
दर्शकों में फिल्म से जुड़ी ज्यादा जानकारी जानने की उत्सुकता बढ़ गई है, क्योंकि अब उन्हें इसका और इंतजार करना पड़ेगा।
फिल्म में होगा प्रीतम का संगीत
यह पहला मौका है जब कार्तिक और श्रीलीला एक साथ पर्दे पर नजर आएंगे। फिल्म में संगीत प्रीतम का है और टी-सीरीज इसका निर्माण कर रही है।
निर्देशक अनुराग ने बताया कि भले ही शूटिंग अभी हाल ही में शुरू हुई है, लेकिन काम योजना के मुताबिक ही आगे बढ़ रहा है। इससे पता चलता है कि पर्दे के पीछे सब कुछ ठीक चल रहा है।
दोनों मुख्य कलाकार अपनी नई ऊर्जा लेकर आ रहे हैं। जहां कार्तिक अपनी अलग-अलग तरह की भूमिकाएं निभाने के लिए जाने जाते हैं, वहीं श्रीलीला भी उभरती हुई स्टार हैं। जब यह फिल्म पर्दे पर आएंगी, तो एक दिलचस्प कहानी देखने को मिलेगी।