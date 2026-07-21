राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने के बाद महाकाल की शरण में पहुंचे कार्तिक आर्यन, साझा की तस्वीर

पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने के बाद, कार्तिक सीधे उज्जैन पहुंचे और उन्होंने महाकाल का आशीर्वाद लिया।

उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें वह मंदिर प्रांगण में भक्ति भाव में लीन होकर हाथ जोड़े दिख रहे हैं।

उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'जय महाकाल।' उनकी तस्वीर पर फैंस भी अपना प्यार लुटा रहे हैं।

काम के मोर्चे पर, कार्तिक आगामी फिल्मों 'नागजिला' और 'कैप्टन इंडिया' की तैयारियों में व्यस्त चल रहे हैं, जो 2027 में आएंगी।