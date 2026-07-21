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राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने के बाद महाकाल की शरण में पहुंचे कार्तिक आर्यन, साझा की तस्वीर
भोलेनाथ की भक्ति में लीन दिखे कार्तिक आर्यन

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने के बाद महाकाल की शरण में पहुंचे कार्तिक आर्यन, साझा की तस्वीर

लेखन ज्योति सिंह
Jul 21, 2026
02:09 pm
क्या है खबर?

कार्तिक आर्यन को उनके करियर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 18 जुलाई को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ था, जिसमें फिल्म 'चंदू चैंपियन' (2024) के लिए अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ऐलान होने के तुरंत बाद कार्तिक ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए भारत सरकार का आभार जताया था। अब कार्तिक बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे हैं, जहां से उन्होंने अपनी तस्वीर भी साझा की है।

आशीर्वाद

महाकाल के दरबार में कार्तिक ने लगाई हाजिरी

पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने के बाद, कार्तिक सीधे उज्जैन पहुंचे और उन्होंने महाकाल का आशीर्वाद लिया।

उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें वह मंदिर प्रांगण में भक्ति भाव में लीन होकर हाथ जोड़े दिख रहे हैं।

उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'जय महाकाल।' उनकी तस्वीर पर फैंस भी अपना प्यार लुटा रहे हैं।

काम के मोर्चे पर, कार्तिक आगामी फिल्मों 'नागजिला' और 'कैप्टन इंडिया' की तैयारियों में व्यस्त चल रहे हैं, जो 2027 में आएंगी।

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