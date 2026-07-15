कार्तिक आर्यन की फिल्म 'नागजिला' पर आया अपडेट

कार्तिक आर्यन की 'नागजिला' में तड़का लगाएगा ये भोजपुरी सुपरस्टार, कब आएगी फिल्म?

लेखन ज्योति सिंह 09:54 am Jul 15, 202609:54 am

क्या है खबर?

कार्तिक आर्यन की आगामी फिल्म 'नागजिला' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके निर्देशन की कमान मृगदीप सिंह लांबा ने संभाली है, जिन्हें 'फुकरे' फ्रैंचाइजी के लिए जाता जाता है। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन और महावीर जैन की महावीर जैन फिल्म्स इसके निर्माता हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म में कार्तिक को एक इच्छाधारी नाग के किरदार में देखा जाएगा। इस बीच, निर्माता जैन ने पुष्टि की है कि एक और सुपरस्टार फिल्म का हिस्सा होगा।