'कालिया' का निर्देशन संदीप मोदी करेंगे, जो 'द नाइट मैनेजर' और 'आर्या' जैसी चर्चित सीरीज के लिए जाने जाते हैं।

ये फिल्म कार्तिक के डोपामाइन स्टूडियोज और करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस का संयुक्त प्रोजेक्ट है। दोनों ने सोशल मीडिया पर फिल्म का टीजर साझा करते हुए इसकी घोषणा की।

टीजर के साथ लिखा, 'श्री कृष्ण ने इसे दूर भेज दिया था, हम इंसानों ने इसे वापस बुला लिया।' फिल्म की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं और लोककथाओं से प्रेरित होगी।