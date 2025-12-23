साल 2026 में फिल्मी पर्दे पर दिखाई देगी कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की जोड़ी

2026 में फिल्मी पर्दे पर होगा नई जोड़ियों का दीदार, निर्माताओं ने लगाया है तगड़ा दांव

लेखन ज्योति सिंह 07:00 pm Dec 23, 202507:00 pm

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस के लिहाज से साल 2025 दमदार साबित हुआ है। शुरुआती महीने में विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' ने दर्शकों की वाहवाही लूट और तगड़ा कारोबार किया। दिसंबर के आखिरी महीने में रणवीर सिंह की 'धुरंधर' तहलका मचा रही है, और निर्माताओं को मालामाल कर रही है। 2026 में कई बहुप्रीतिक्षित फिल्में आने के लिए तैयार हैं। इनमें से कुछ ऐसी हैं, जिनमें नई जोड़ियों का दीदार होगा। आइए जानते हैं, नई जोड़ियों वाली आगामी फिल्मों के बारे में।