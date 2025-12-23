2026 में फिल्मी पर्दे पर होगा नई जोड़ियों का दीदार, निर्माताओं ने लगाया है तगड़ा दांव
क्या है खबर?
बॉक्स ऑफिस के लिहाज से साल 2025 दमदार साबित हुआ है। शुरुआती महीने में विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' ने दर्शकों की वाहवाही लूट और तगड़ा कारोबार किया। दिसंबर के आखिरी महीने में रणवीर सिंह की 'धुरंधर' तहलका मचा रही है, और निर्माताओं को मालामाल कर रही है। 2026 में कई बहुप्रीतिक्षित फिल्में आने के लिए तैयार हैं। इनमें से कुछ ऐसी हैं, जिनमें नई जोड़ियों का दीदार होगा। आइए जानते हैं, नई जोड़ियों वाली आगामी फिल्मों के बारे में।
#1
'कार्तिक आर्यन और श्रीलीला'
साल 2026 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में 'तू मेरी जिंदगी है' का नाम शामिल है। अनुराग बसु द्वारा निर्देशित इस म्यूजिकल-राेमांटिक फिल्म में, कार्तिक आर्यन और श्रीलीला पहली बार साथ दिखेंगे। दोनों की फ्रेश जोड़ी को देखने के लिए प्रशंसक भी बेताब हैं। पहले फिल्म का नाम 'आशिकी 3' रखे जाने की चर्चा थी, लेकिन बाद में फिल्म का शीर्षक बदल दिया गया। 'तू मेरी जिंदगी है' मई, 2026 को सिनेमाघरों का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार है।
#2 & #3
'वरुण धवन-पूजा हेगड़े' और 'राम चरण-जाह्नवी कपूर'
अभिनेता वरुण धवन की आगामी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' 2026 में रिलीज होने के लिए तैयार है। इस रोमांटिक फिल्म में पूजा हेगड़े मुख्य किरदार में हैं। फिल्मी पर्दे पर यह जोड़ी पहली बार नजर आएगी। सुपरस्टार राम चरण की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'पेड्डी' मार्च, 2026 में रिलीज हो रही है, जिसमें उनके साथ जाह्नवी कपूर नजर आएंगी। इससे पहले, जाह्नवी ने जूनियर एनटीआर की 'देवरा' से दक्षिण सिनेमा में डेब्यू किया था।
#4 & #5
'रणबीर कपूर-साई पल्लवी' और 'सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर'
नितेश तिवारी की महाकाव्य फिल्म 'रामायण: पार्ट-1' दिवाली, 2026 में रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म में रणबीर कपूर को भगवान श्रीराम के किरदार में देखा जाएगा, और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में हैं। दोनों की जोड़ी पहली बार फिल्मी पर्दे पर दस्तक देगी। इसके अलावा, 2026 की फ्रेश जोड़ी में सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर का नाम भी शामिल है। दोनों को फिल्म 'दो दीवाने सहर में' देखा जाएगा जो फरवरी, 2026 में रिलीज होगी।