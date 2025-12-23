LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / कार्तिक आर्यन का गाना 'सात समंदर पार' सुनकर लोगों ने पीटा माथा, जानिए क्या कहा
कार्तिक आर्यन का गाना 'सात समंदर पार' सुनकर लोगों ने पीटा माथा, जानिए क्या कहा

कार्तिक आर्यन का गाना 'सात समंदर पार' सुनकर लोगों ने पीटा माथा, जानिए क्या कहा

लेखन ज्योति सिंह
Dec 23, 2025
04:51 pm
क्या है खबर?

कार्तिक आर्यन अपनी आगामी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को लेकर चर्चा में हैं। यह फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी, जिसमें अनन्या पांडे, जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता भी हैं। फिल्म का ट्रेलर जारी करने के बाद, निर्माताओं ने नया गाना 'सात समंदर पार' जारी किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, हमेशा अपने डांस से लुभाने वाले कार्तिक, इस गाने से लोगों का दिल जीतने में विफल साबित हुए हैं।

आलोचना

'सात समंदर पार' का रीमेक सुन भड़के लोग

'सात समंदर पार' के रीक्रिएटेड वर्जन को करण नवानी ने आवाज दी है जिसे सुनकर लोगों ने माथा पीट लिया है। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा, 'इसकी कोरियोग्राफी किसने की? ये बचकाना बकवास क्या है?' दूसरे ने लिखा, 'दिव्या भारती कब्र में रो रही होंगी।' एक ने लिखा, 'ये क्या बना दिया? इसे तो जेन अल्फा वाले भी न देखें।' 'सात समंदर पार' असल में फिल्म 'विश्वत्मा' (1992) का है जिसे दिवंगत अभिनेत्री दिव्या भारती पर फिल्माया गया था।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए गाने की एक झलक

Advertisement