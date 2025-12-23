कार्तिक आर्यन का गाना 'सात समंदर पार' सुनकर लोगों ने पीटा माथा, जानिए क्या कहा

आलोचना

'सात समंदर पार' का रीमेक सुन भड़के लोग

'सात समंदर पार' के रीक्रिएटेड वर्जन को करण नवानी ने आवाज दी है जिसे सुनकर लोगों ने माथा पीट लिया है। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा, 'इसकी कोरियोग्राफी किसने की? ये बचकाना बकवास क्या है?' दूसरे ने लिखा, 'दिव्या भारती कब्र में रो रही होंगी।' एक ने लिखा, 'ये क्या बना दिया? इसे तो जेन अल्फा वाले भी न देखें।' 'सात समंदर पार' असल में फिल्म 'विश्वत्मा' (1992) का है जिसे दिवंगत अभिनेत्री दिव्या भारती पर फिल्माया गया था।