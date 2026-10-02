कार्तिक सुब्बाराज 'डोरोथी' में आएंगे नजर, जानें क्या है फिल्म की कहानी?
कार्तिक सुब्बाराज, जो आम तौर पर बड़ी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी नई फिल्म 'डोरोथी' से कुछ अलग करने की कोशिश की है।
यह एक इंडी ड्रामा है, जिसकी कहानी 1990 के दशक के ग्रामीण तमिलनाडु में बुनी गई है। फिल्म में 2 बचपन के दोस्त, सुब्बू और कार्थी की कहानी है।
जब 'डोरोथी' का राज खुलता है और उसकी लैंगिक पहचान सामने आती है, तो इन दोनों दोस्तों की जिंदगी में उथल-पुथल मच जाती है।
यह फिल्म दोस्ती के साथ-साथ ग्रामीण तमिलनाडु में जातिवाद और पितृसत्ता की चुनौतियों को भी गहराई से दिखाती है।
'डोरोथी' में नए कलाकार और इलैयाराजा का होगा संगीत
चमकदार सितारों के बजाय, कार्तिक ने कम मशहूर कलाकारों से बिल्कुल सहज और दमदार अभिनय करवाया है।
इससे फिल्म को एक ज्यादा असली अहसास मिलता है। इलैयाराजा के संगीत और शानदार विजुअल्स के साथ, 'डोरोथी' गंभीर मुद्दों को डार्क ह्यूमर के साथ ऐसे पेश करती है, जो एकदम ताजा लगता है।
अगर आप घिसी-पिटी फॉर्मूला फिल्मों से ऊब चुके हैं और दोस्ती व सामाजिक दबावों पर कुछ ईमानदार देखना चाहते हैं, तो यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए।