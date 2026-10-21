जानें कब और कहां देख सकते हैं कार्तिक सुबराज की फिल्म 'डोरोथी'?

1990 के दशक की मदुरै पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म 'डोरोथी' ट्रांसजेंडर जीवन को दर्शाती है, जो तमिल सिनेमा में कम ही देखने को मिलता है।

फिल्म में ऋषभकांत, सनंत, कीर्ति सुरेश और सुंदरराजन मुख्य भूमिकाओं में हैं और इसे टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सराहना मिली।

दिग्गज अभिनेता रजनीकांत ने भी फिल्म की सराहना की है। तमिलनाडु के सामाजिक न्याय मंत्री वन्नी अरसु ने भी इसका समर्थन किया है। अनुभवी संगीतकार इलैयाराजा का संगीत इसे और खास बनाता है, जिससे फिल्म को भावनात्मक गहराई और खूब चर्चा दोनों मिल रही है।