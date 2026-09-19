कार्तिक सुब्बाराज और कीर्ति सुरेश की 'डोरोथी' का ट्रेलर रिलीज, TIFF 2026 में कर चुकी कमाल

‘डोरोथी’ का वर्ल्ड प्रीमियर 2026 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) में हुआ। पिछले 10 साल में ये पहली तमिल फीचर फिल्म है, जिसका प्रीमियर TIFF में हुआ है। फिल्म का ओरिजनल म्यूजिक और गाने इलैयाराजा ने तैयार किए हैं। हाल ही में चेन्नई में फिल्म के 18 गानों वाले साउंडट्रैक को लाइव पेश किया गया। ज्योति देशपांडे, गुनीत मोंगा कपूर और अचिन जैन ने धम्मम फिल्म्स के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण किया है।