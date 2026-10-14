कार्तिक सुब्बाराज ने की ट्रांसजेंडर विरोधी टिप्पणियों की निंदा, कही ये बड़ी बात
निर्देशक कार्तिक सुब्बाराज ने निर्देशक मोहन जी की खुले तौर पर निंदा की है। मोहन जी ने एक टीवी बहस के दौरान ट्रांसजेंडर महिला नेघा के बारे में ट्रांसजेंडर विरोधी टिप्पणियां की थीं।
इन टिप्पणियों को 'मनोवैज्ञानिक हिंसा' करार देते हुए कार्तिक ने कहा कि किसी की भी लिंग पहचान को लेकर सार्वजनिक तौर पर उसे शर्मिंदा करना गलत है। उन्होंने इस तरह के भेदभाव के खिलाफ सख्त नियम बनाने की बात कही।
फिल्म 'डोरोथी' के विवाद की यादें हुईं ताजा
यह पूरा वाकया एक तीखी बहस के बाद सामने आया, जहां मोहन जी ने नेघा से शादी को लेकर सवाल पूछे थे।
यह सब कार्तिक की फिल्म 'डोरोथी' को लेकर हुए पुराने विवाद की याद दिलाता है। उस फिल्म में ट्रांसजेंडर मुद्दों को निष्पक्ष रूप से दिखाने की कोशिश की गई थी।
नेघा ने कार्तिक का उनके समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया। वहीं, कार्तिक ने लिंग पहचान से जुड़ी अपमानजनक टिप्पणियों की तुलना जाति या धर्म को निशाना बनाने वाली टिप्पणियों से की।
उन्होंने जोर देकर कहा कि अब वास्तविक जवाबदेही और सम्मान का वक्त आ गया है।