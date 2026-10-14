कार्तिक सुब्बाराज ने की ट्रांसजेंडर विरोधी टिप्पणियों की निंदा, कही ये बड़ी बात

यह पूरा वाकया एक तीखी बहस के बाद सामने आया, जहां मोहन जी ने नेघा से शादी को लेकर सवाल पूछे थे।

यह सब कार्तिक की फिल्म 'डोरोथी' को लेकर हुए पुराने विवाद की याद दिलाता है। उस फिल्म में ट्रांसजेंडर मुद्दों को निष्पक्ष रूप से दिखाने की कोशिश की गई थी।

नेघा ने कार्तिक का उनके समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया। वहीं, कार्तिक ने लिंग पहचान से जुड़ी अपमानजनक टिप्पणियों की तुलना जाति या धर्म को निशाना बनाने वाली टिप्पणियों से की।

उन्होंने जोर देकर कहा कि अब वास्तविक जवाबदेही और सम्मान का वक्त आ गया है।