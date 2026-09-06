कार्थी ने मोनिका बेलुची से की मालविका मोहनन की तुलना, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

कार्थी की इन बातों को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग राय सामने आई। कुछ लोगों ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने मालविका मोहनन को सिर्फ उनकी खूबसूरती तक सीमित कर दिया, वहीं कुछ यूजर्स ने कार्थी का बचाव किया और कहा कि उन्होंने ये बात मजाक में कही थी। साथ ही उन्होंने मालविका के अभिनय की तारीफ भी की थी। इस चर्चा के बीच ‘सरदार 2’ को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी और बढ़ गई है। फिल्म में कार्थी के साथ मालविका मोहनन, एसजे सूर्या और राजिशा विजयन नजर आएंगे।