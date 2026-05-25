करिश्मा कपूर कर रही 'ब्राउन' सीरीज से कमबैक, इस किरदार में आएंगी नजर

'ब्राउन' सीरीज किस उपन्यास पर है आधारित

'ब्राउन' अभिक बारुआ के उपन्यास 'सिटी ऑफ डेथ' पर आधारित है। इसमें रीटा ब्राउन की कहानी दिखाई जाएगी, जो शराब की लत से उबर रही एक तेजतर्रार जांच अधिकारी हैं और कोलकाता के एंग्लो-इंडियन समुदाय से आती हैं।

वह एक ताकतवर परिवार से जुड़ी एक युवती की हत्या का मामला सुलझाती हैं। इस सीरीज में अनुभवी अभिनेत्री हेलेन भी लंबे समय बाद पर्दे पर वापसी कर रही हैं।

उनके साथ सोनी रजदान, सूर्य शर्मा और के.के. रैना जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगे। डिग्गी सिसोदिया, सुनयना कुमारी और मयुक घोष ने सीरीज को रूपान्तरित किया है।

'ब्राउन' में कई चौंकाने वाले मोड़ देखने को मिलेंगे और यह जल्द ही जी5 पर स्ट्रीम होगी।