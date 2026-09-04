करिश्मा तन्ना ने अपने बेटे का नाम बताया

जन्माष्टमी पर करिश्मा तन्ना ने दिखाई बेटे की एक झलक, पोस्ट में बताया क्या दिया नाम

लेखन ज्योति सिंह 04:04 pm Sep 04, 202604:04 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री करिश्मा तन्ना 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मां बनी थीं। उन्होंने अपने पति वरुण बंगेरा के साथ एक बेटे का स्वागत किया था, जिसका ऐलान एक पोस्ट के जरिए किया। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर, अभिनेत्री ने अपने बेटे की एक झलक दिखाकर उसके नाम से पर्दा उठाया है। साथ में उसका मतलब भी बताया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के आते ही फैंस और सितारे इस जोड़े को बधाई देकर अपना प्यार लुटा रहे हैं।