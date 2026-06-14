ZEE5 पर 'ब्राउन': डिटेक्टिव रीटा बनकर हत्या की गुत्थी सुलझाने आईं करिश्मा कपूर

'ब्राउन' ने मकसद पर फोकस किया, बर्लिनले का भी चयन

'ब्राउन' सिर्फ एक पारंपरिक सस्पेंस कहानी नहीं है, बल्कि ये अपराध के पीछे छिपे असली मकसदों की गहराई को भी दिखाती है। लेखक मयूख घोष के अनुसार, इस बदलाव से सीरीज और भी दमदार बन गई है। ZEE स्टूडियोज द्वारा प्रोड्यूस और अभिनय देव द्वारा निर्देशित इस सीरीज में सूर्य शर्मा, जिशु सेनगुप्ता और सोनी राजदान जैसे बेहतरीन कलाकार हैं। कहानी की रफ्तार और रोमांच को बनाए रखने के लिए इसे 8 छोटे एपिसोड्स के बजाय 7 लंबे एपिसोड्स में ढाला गया है। खास बात ये है कि साल 2023 में बर्लिनले सीरीज मार्केट सेलेक्ट्स में जगह बनाने वाली ये भारत की पहली वेब सीरीज है।