ZEE5 पर 'ब्राउन': डिटेक्टिव रीटा बनकर हत्या की गुत्थी सुलझाने आईं करिश्मा कपूर
करिश्मा कपूर की नई क्राइम थ्रिलर सीरीज 'ब्राउन' आखिरकार ZEE5 पर रिलीज हो गई है। कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुआ इस सीरीज का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है।
ये सीरीज लेखक अभिक बरुआ के मशहूर उपन्यास 'सिटी ऑफ डेथ' पर आधारित है। कहानी कोलकाता की पृष्ठभूमि पर बुनी गई है, जहां डिटेक्टिव रीटा ब्राउन (करिश्मा कपूर) एक किशोर की हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। इस केस को सुलझाने के साथ-साथ वो अपनी शराब की लत और जिंदगी की निजी चुनौतियों से भी लड़ रही है।
'ब्राउन' ने मकसद पर फोकस किया, बर्लिनले का भी चयन
'ब्राउन' सिर्फ एक पारंपरिक सस्पेंस कहानी नहीं है, बल्कि ये अपराध के पीछे छिपे असली मकसदों की गहराई को भी दिखाती है। लेखक मयूख घोष के अनुसार, इस बदलाव से सीरीज और भी दमदार बन गई है। ZEE स्टूडियोज द्वारा प्रोड्यूस और अभिनय देव द्वारा निर्देशित इस सीरीज में सूर्य शर्मा, जिशु सेनगुप्ता और सोनी राजदान जैसे बेहतरीन कलाकार हैं। कहानी की रफ्तार और रोमांच को बनाए रखने के लिए इसे 8 छोटे एपिसोड्स के बजाय 7 लंबे एपिसोड्स में ढाला गया है। खास बात ये है कि साल 2023 में बर्लिनले सीरीज मार्केट सेलेक्ट्स में जगह बनाने वाली ये भारत की पहली वेब सीरीज है।